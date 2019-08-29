Экс-глава Зауралья Богомолов эмоционально отреагировал на попытку через суд отобрать у него награды

В областной суд Курганской области направлена апелляционная жалоба, связанная с экс-губернатором Зауралья Олегом Богомоловым. Истцы требуют отменить решение о присвоении Богомолову звания «Почетный гражданин Курганской области». Бывший руководитель региона считает авторов иска «больными людьми».

История с отменой награды Богомолову длится с весны 2019 года и началась с иска в городской суд Кургана. Исковое заявление подписали Габдулла Исакаев, Иннокентий Хлебников и Галина Кузнецова. Ответчиком по делу выступает правительство Курганской области.

В исковом заявлении курганцы требовали признать недействительным «Наградной лист», с которого началась процедура присвоения экс-губернатору Олегу Богомолову звания «Почетный гражданин Курганской области». Также они настаивают на отмене постановления облправительства о награждении бывшего главы региона.

Суд первой инстанции не удовлетворил иск по Богомолову и счел, что награда, доставшаяся бывшему главе региона, не затрагивает права и законные интересы заявителей. В картотеке дел Курганского городского суда сообщается, что 21 июня в удовлетворении исковых требований отказано. Статус дела – «Обжалуется».

Как сообщил «Новому Дню» Габдулла Исакаев, истцы пошли дальше и направили в облсуд апелляционную жалобу.

В своих доводах курганцы отмечают несколько моментов. Во-первых, в «Наградном листе» не указаны конкретные заслуги награждаемого. Соответственно, нет обоснования этих заслуг.

Во-вторых, вызывает сомнение легитимность самого «Наградного листа». В исковом заявлении (имеется в распоряжении «Нового Дня») сообщается, что данный документ подписан председателем курганского совета ветеранов Александром Мазеиным, который в бытность Богомолова восемь лет проработал его заместителем.

«Ветеранская организация Кургана представляет шефа к почетному званию, а ветеранская организация областного центра никакого участия в этом не принимала», – уточняет истец Габдулла Исакаев.

По словам Исакаева, суд пока не назначил дату слушаний, истцы предоставили в суд не полный пакет документов, который нужно донести.

Звание Почетного гражданина Курганской области Олегу Богомолову было присвоено в феврале 2017 года. Формулировка – за выдающиеся заслуги в развитии отраслей экономики и социальной сферы региона. Чествование Богомолова, который руководил областью с 1997 по 2014 годы, было приурочено к 74-летию Зауралья. Награду экс-губернатору тогда вручил его сменщик – Алексей Кокорин.

Региональная награда – это не только признак уважения и почета, но и вполне конкретные материальные выгоды. Так, почетный гражданин ежемесячно получает денежное вознаграждение в размере прожиточного минимума, установленного в Курганской области. Плюс льготы по оплате коммунальных услуг. По данным правительства Курганской области, в первом квартале 2019 года прожиточный минимум для пенсионеров Зауралья установлен в размере 8 тыс. 239 рублей. Собеседник «Нового Дня», близкий к мэрии Кургана, на условиях анонимности напомнил, что у «Богомолова остался дворец в историческом сквере».

Олег Богомолов в телефонном разговоре заявил «Новому Дню», что понятия не имеет об исковых требованиях Исакаева, Хлебникова и Кузнецовой.

«Я не в курсе. Больные люди», – прокомментировал Олег Богомолов и добавил, что не собирается следить за делом и, тем более, не намерен посещать судебные заседания.

Напомним, что в бытность губернаторства Богомолова регион накрыла череда крупных коррупционных дел. Чего стоила детективная история с заместителем Богомолова Мариной Калугиной, которая обвинялась в растрате, хищении средств ОГУП «Дети плюс», незаконной предпринимательской деятельности. А в 2014 году г-жа Калугина в буквальном смысле слова сбежала из зала суда во время оглашения ей приговора.

Богомолов – не единственный губернатор, который, покидая свой пост, получает награду «за выдающиеся заслуги». Как сообщал «Новый День», 15 августа 2019 года дума Шадринска приняла решение присвоить звание «Почетный гражданин города Шадринска» экс-губернатору Курганской области Алексею Кокорину. Ежемесячно городской бюджет будет платить 58-летнему Алексею Кокорину 10 тыс. 559 рублей (прожиточный минимум для лиц, не достигших пенсионного возраста).

Алексей Кокорин руководил регионом с сентября 2014 года по октябрь 2018 года. За время его работы Зауралье фактически стало банкротом: госдолг региона за эти годы составил более 15 млрд рублей.

«Период правления Кокорина у нас называют «кокоринщиной». Его политика привела к полному развалу, к повальной коррупции. Дошло до того, что уже президент сказал: убрать, убрать это безобразие, пока не уничтожили регион, – прокомментировал новое звание экс-губернатора в разговоре с «Новым Днем» депутат Госдумы Александр Ильтяков. – И при этом Кокорин стал почетным гражданином, и будет получать деньги из нищенского бюджета. Как это низко и как это подло по отношению к своему народу, который когда-то тебя избирал и думал, что у него будет хороший губернатор».

Курган, служба информации

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