Курганский областной суд принял решение по почетному званию экс-губернатора Богомолова

В среду утром, 2 октября, в областном суде Курганской области состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по делу экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова.

Суд не принял аргументы истцов, которые требуют лишить бывшего главу региона звания «Почетный гражданин Курганской области», об этом «Новому Дню» сообщил один из авторов иска, курганский активист Габдулла Исакаев.

«Мотивированную часть, в которой будет описана позиция суда, мы получим на руки дней через пять. Сегодня просто сообщили, что в удовлетворении исковых требований нам отказано», – рассказал «Новому Дню» Исакаев.

По словам активиста, одного из лидеров общественного движения за «За честные выборы» Габдуллы Исакаева, истцы не собираются на этом останавливаться. В ближайшее время они намерены оспорить сегодняшнее решение областного суда. «А вообще мы готовы дойти до Европейского суда, если потребуется», – резюмировал г-н Исакаев.

Как сообщал «Новый День», лишить экс-губернатора Богомолова почетного звания вознамерились три человека – Габдулла Исакаев, Иннокентий Хлебников и Галина Кузнецова. От имени этих курганцев и подаются судебные иски.

Истцы уверены, что Богомолов, при котором Зауралье превратилось в беднейший регион, раздираемый коррупционными скандалами, незаслуженно получил звание «Почетного гражданина Курганской области». Наличие звание также дает ему возможность ежемесячно получать из областного бюджета Зауралья денежное вознаграждение.

Авторы иска обращают внимание на то, что инициатором награждения Богомолова выступил его друг – председатель курганского совета ветеранов Александр Мазеин. В бытность губернаторства Богомолова Мазеин восемь лет проработал его заместителем.

Ранее Олег Богомолов в телефонном разговоре заявил «Новому Дню», что понятия не имеет об исковых требованиях Исакаева, Хлебникова и Кузнецовой. «Я не в курсе. Больные люди», – прокомментировал Богомолов и добавил, что не собирается следить за делом и, тем более, не намерен посещать судебные заседания.

Курган, служба информации

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