Суд может лишить экс-губернатора Богомолова звания «почетный гражданин Курганской области»

Областной суд Курганской области принял к рассмотрению апелляционную жалобу, в которой истцы требуют отменить решение о присвоении экс-губернатору Олегу Богомолову звания почетного гражданина региона. Дело будет рассмотрено 2 октября 2019 года, уточняют авторы иска.

Истцы – курганские общественники – Габдулла Исакаев, Иннокентий Хлебников и Галина Кузнецова, сообщили «Новому Дню», что если вторая попытка лишить Богомолова почестей не увенчается успехом, то они продолжат судебное разбирательство.

«Пройдем все инстанции. Готовы дойти и до Европейского суда», – заявил «Новому Дню» один из лидеров общественного движения за «За честные выборы» Габдулла Исакаев.

Как сообщал «Новый День», история с отменой награды Богомолову длится с весны 2019 года и началась с иска в городской суд Кургана. Там в удовлетворении исковых требований курганцам отказали. Суд решил, что награда, доставшаяся бывшему главе региона, не затрагивает права и законные интересы заявителей.

Истцы уверены в обратном: экс-губернатор Богомолов незаслуженно получил звание «Почетного гражданина Курганской области», ежемесячно получает в этом статусе материальную помощь из бюджета Зауралья и пользуется льготами по оплате коммунальных услуг, проживая «во дворце».

Более того, инициатором награждения Богомолова выступил его друг – председатель курганского совета ветеранов Александр Мазеин. В бытность губернаторства Богомолова Мазеин восемь лет проработал его заместителем.

Ранее Олег Богомолов в телефонном разговоре заявил «Новому Дню», что понятия не имеет об исковых требованиях. «Я не в курсе. Больные люди», – прокомментировал Богомолов и добавил, что не собирается следить за делом и, тем более, не намерен посещать судебные заседания.

Курган, служба информации

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