В Зауралье установлен новый прожиточный минимум для пенсионеров

В Курганской области вступил в силу закон о величине прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год. Закон опубликован на портале правовой информации. Величина прожиточного минимума с 1 января 2020 года увеличивается с 8 тыс. 239 рублей до 8 тыс. 750 рублей. Решение об увеличении данного показателя было принято депутатами облдумы Зауралья 24 сентября 2019 года.

Сумму, равную прожиточному минимуму, ежемесячно в виде подарка получают граждане, которым присвоено звание «Почетный гражданин Курганской области». В список награжденных, в том числе, входит экс-губернатор региона Олег Богомолов. Как сообщал «Новый День», курганские общественники – Габдулла Исакаев, Иннокентий Хлебников и Галина Кузнецова пытаются в суде оспорить заслуги Богомолова. 2 октября состоится очередное заседание.

История с отменой награды Богомолову длится с весны 2019 года. Она началась с иска в городской суд Кургана. Там в удовлетворении исковых требований курганцам отказали. Суд решил, что награда, доставшаяся бывшему главе региона, не затрагивает права и законные интересы заявителей.

Истцы уверены в обратном: экс-губернатор Богомолов незаслуженно получил звание «Почетного гражданина Курганской области», ежемесячно получает в этом статусе материальную помощь из бюджета Зауралья и пользуется льготами по оплате коммунальных услуг, проживая «во дворце».

Более того, инициатором награждения Богомолова выступил его друг – председатель курганского совета ветеранов Александр Мазеин. В бытность губернаторства Богомолова Мазеин восемь лет проработал его заместителем.

Ранее Олег Богомолов в телефонном разговоре заявил «Новому Дню», что понятия не имеет об исковых требованиях Исакаева, Хлебникова и Кузнецовой. «Я не в курсе. Больные люди», – прокомментировал Богомолов и добавил, что не собирается следить за делом и, тем более, не намерен посещать судебные заседания.

Курган, служба информации

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