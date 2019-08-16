Шумков просит федералов повлиять на авиакомпании: «Кургану нужен второй рейс в Москву»

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в пятницу, 16 августа, сообщил главе федерального Минфина Антону Силуанову о недозагруженности курганского аэропорта.

«Единственный рейс из аэропорта – в Москву. Раз в день. Нужен второй рейс», – проинформировал Силуанова Вадим Шумков. Это задача минимум. В планах собственника аэропорта – расширить сетку полетов. В планах наладить авиасообщение с Санкт-Петербургом и развивать курортного направления – организовать летние рейсы в Крым.

Как сообщал «Новый День», собственник аэропорта – ООО «Аэрофьюэлз», этим летом попытался привлечь внимание российских авиакомпаний к Кургану. Перевозчикам, чтобы они смогли открыть второй рейс Москва-Курган – Москва, было сделано особое коммерческое предложение. Речь шла о субсидировании полетов на сумму 6 млн рублей, также аэропорт был готов предоставить авиакомпаниям скидку на авиационный керосин (порядка 10- 12 процентов).

Ни одна из компаний на предложение не отреагировала: вклинивать в летнее расписание дополнительный рейс невозможно.

По итогам 2018 года пассажирооборот аэропорта «Курган» составил 87 тыс. человек. В 2019 году зафиксирован рост на 14-15 процентов. Предполагается, что к концу года через курганский аэропорт будет перевезено порядка 100 тыс. пассажиров. Загрузка единственного московского утреннего рейса, который выполняет «ЮТэйр», почти 100 процентов.

Курган, служба информации

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