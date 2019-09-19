В Кургане хотят открыть авиасообщение с городами Ямала и Югры

Из курганского аэропорта должны начать летать рейсы до Санкт-Петербурга, Надыма, Нового Уренгоя, Сургута. Об этом было заявлено в ходе совещания, которое 18 сентября провели уральский полпред Николай Цуканов, губернатор Зауралья Вадим Шумков и представители компании ООО «Аэрофьюлз групп».

Вопрос об открытии этих рейсов сейчас прорабатывается. Кроме этого, проект «дорожной карты» предусматривает, что уже с марта следующего года появится второй (вечерний) рейс по маршруту Курган – Москва. А летом планируется открыть рейсы до Симферополя и Сочи.

Также компания «Аэрофьюлз групп» пообещала вложиться в модернизацию курганского аэропорта. Процесс начнется с ремонта здания аэровокзала, – сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области.

Напомним, сейчас из Кургана летает один московский рейс авиакомпании «ЮТэйр». Его загрузка составляет почти 100 процентов.

Курган, служба информации

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