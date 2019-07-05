Курганский аэропорт готов с июля запустить вечерний рейс в Москву

В расписании аэропорта «Курган» может быть введен вечерний рейс Москва-Курган-Москва. Подробности «Новому Дню» сообщил исполнительный директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко.

В данный момент шесть российских авиакомпаний рассматривают специальное предложение курганского аэропорта об открытии вечернего рейса Москва-Курган-Москва. Ответы от перевозчиков, в буквальном смысле слова, будут получены в ближайшие дни и часы. Уже с 15 июля вечерний рейс может быть запущен.

Как сообщил «Новому Дню» исполнительный директор аэропорта «Курган» Дмитрий Коваленко, собственник аэропорта – ООО «Аэрофьюэлз» – готов к тратам и предложил перевозчикам конкретные меры поддержки: скидка на авиационный керосин (порядка 10- 12 процентов) и субсидирование перевозчику нового маршрута.

Дмитрий Коваленко пока не готов оглашать список из шести авиакомпаний, которые получили и рассматривают спецпредложение курганцев. Не разглашается и сумма возможных субсидий.

«Новые рейсы на начальном этапе всегда убыточны, нужно время на раскрутку. Субсидиями мы просто закрываем финансовые риски перевозчика. Сумму пока озвучить не готов, могу лишь уточнить, что она фиксированная», – говорит Коваленко.

Он уточняет, что если о своей готовности летать вечером в Курган сообщат сразу несколько авиакомпаний, то выбор будет сделан в пользу перевозчика, который предложит самые выгодные цены на билеты.

Представители курганского аэропорта понимают, что вклиниваться со своим предложением в разгар уже составленного летнего сезона, когда у авиакомпаний расписаны все самолеты, проблематично. Но собственники аэропорта надеются, что предложением курганцев будет интересно перевозчикам, у которых отменились рейсы в Грузию.

В ближайших планах ООО «Аэрофьюэлз» – возобновление переговоров с компаниями об открытии летнего рейса Питер-Курган-Питер, который выполнялся один сезон в 2014 году. Также речь идет о субсидировании и восстановлении полетов в Сочи и Симферополь. В 2016 году из Кургана в российские здравницы выполнялись чартерные рейсы, которые оказались убыточными.

По итогам 2018 года пассажирооборот аэропорта «Курган» составил 87 тыс. человек. В 2019 году зафиксирован рост на 14-15 процентов. Предполагается, что к концу года через курганский аэропорт будет перевезено порядка 100 тыс. пассажиров. Загрузка единственного московского рейса, который выполняет «ЮТэйр», почти 100 процентов.

Курган, служба информации

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