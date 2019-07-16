Российские авиакомпании отказались летать в Курган

Планы по запуску вечернего авиарейса Москва-Курган-Москва отменяются. Как сообщил «Новому Дню» исполнительный директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко, авиакомпании отказались со ссылкой на отсутствие свободных самолетов.

Как сообщал «Новый День», в начале июля шесть российских авиакомпаний получили специальное предложение курганского аэропорта об открытии вечернего рейса Москва-Курган-Москва. Как ожидалось, долгожданный рейс мог появиться в расписании уже с 15 июля.

«На текущий момент ни одна из авиакомпаний не подтвердила свой интерес. Высокий сезон, все суда задействованы. Теперь авиаперевозчики, возможно, будут рассматривать возможность включения Кургана в зимнее расписание», – уточнил Коваленко.

По данным «Нового Дня», отказом уже точно ответили компании «Нордавиа-РА» и «S7 Airlines». Им, как и другим перевозчикам, собственник курганского аэропорта – ООО «Аэрофьюэлз», предлагал льготные условия. Речь идет о субсидировании полетов на сумму 6 млн рублей, также аэропорт готов предоставить перевозчикам скидку на авиационный керосин (порядка 10- 12 процентов).

По итогам 2018 года пассажирооборот аэропорта «Курган» составил 87 тыс. человек. В 2019 году зафиксирован рост на 14-15 процентов. Предполагается, что к концу года через курганский аэропорт будет перевезено порядка 100 тыс. пассажиров. Загрузка единственного московского утреннего рейса, который выполняет «ЮТэйр», почти 100 процентов.

Необходимость запуска вечернего рейса назрела давно. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обсуждал этот вопрос с представителями ООО «Аэрофьюэлз». Собственник аэропорта предложил перевозчикам запустить новый рейс в разгар летнего сезона, надеясь, что авиакомпании отреагируют на льготные условия. Также льготным рейсом могли заинтересоваться компании, у которых отменились рейсы в Грузию.

Курган, служба информации

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