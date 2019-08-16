Курганцы аплодируют Шумкову, который рассказал Путину правду про энерготарифы

Курганские бизнесмены и промышленники воодушевлены вчерашним разговором президента страны Владимира Путина и врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Появился повод для надежды. Глава государства с первых секунд разговора отметил высокий разрыв между тарифами для курганской промышленности и тарифами для бизнес-сообщества в УрФО и в России.

«Нам остается только надеяться, что реакция Владимира Путина поможет изменить ситуацию», – заявил «Новому Дню» генеральный директор курганского завода по производству стальных шаровых кранов марки TEMPER Сергей Доронин.

По словам Доронина, возглавляемое им предприятие платит за потребленную электроэнергию более 7 рублей за кВтч. «Это большая статья затрат. Сравниваем себя с конкурентами из других регионов и задаемся вопросом: почему у них более низкие тарифы, а, значит, есть преимущества в конкуренции? Если бы тарифная политика была корректнее, то нам бы легче было оптимизировать затраты, вкладываться в развитие», – говорит Сергей Доронин.

Известный курганский промышленник, председатель совета директоров ОАО «Кургандормаш» Сергей Муратов тоже уверенно заявляет: энерготарифы в Курганской области выше, чем в других регионах.

«В сентябре на базе обанкроченного завода «Икар» мы планируем запустить литейное производство. Единственное в Кургане. И уже сейчас понимаем, что 30 процентов себестоимости литейки будут составлять энерготарифы. И после этого мы будем говорить о повышении конкурентоспособности местных производителей?», – задается вопросом Муратов.

Слова промышленников – не голословные заявления. В распоряжение «Нового Дня» попали цифры, которые вчера легли на стол президенту России.

Сразу оговоримся: в докладе, который Вадим Шумков презентовал в Кремле, не было тарифа для населения (сейчас он составляет 3,32 рубля и останется неизменным до 1 июля 2020 года, – прим. ред.). Глава Зауралья показал усредненные тарифы из так называемого раздела «Прочие», актуальные на конец июня 2019 года (всего в этом разделе 12 категорий тарифов).

И эти усредненные цифры зафиксированы не курганцами, их в открытом доступе можно получить с сайта торговой системы – НП «АТС» (администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии, – прим. ред.).

Тут стоит кратко пояснить. Процесс формирования цены на электроэнергию для юридических лиц – чрезвычайно сложная матрица. Конечный тариф для таких потребителей разнится и зависит от многих факторов: объема потребления энергии, уровня напряжения в сетях, от мощности энергопринимающих устройств и др.

Владимир Путин увидел средние цифры для самых экономически незащищенных потребителей – муниципальных учреждений, субъектов малого бизнеса. И именно в Курганской области бюджетники и предприниматели платят энергетикам 7,78 рублей/кВтч. Эта же «бедная» категория юрлиц в других регионах УрФО, в среднем платит почти в два раза меньше – 3,97 рублей /кВтч. Среднероссийский показатель – 4,24 рублей /кВтч.

Это чуть выше, чем в областях и округах Уральского округа, но все же значительно меньше, чем в многострадальной Курганской области. Именно такой разрыв между курганцами и всеми остальными вчера так сильно удивил российского президента.

Местные промышленники и бизнес во всем винят уральских энергоолигархов Алексея Боброва и Артема Бикова, которым в Зауралье подконтрольно практически все коммунальное хозяйство. Монополия дает возможность регулировать норму прибыли и формировать для себя сверхприбыльные тарифы. С этим согласны профучастники энергорынка.

«Везде – и в ХМАО, и в ЯНАО, и в Курганской области структуры Бикова и Боброва работают по одной схеме. Особенно дерзкая. Там они контролируют все – тепловую и электрическую генерации, распределительные сети, сбыт. Причем все разделено на множество юрлиц. В РЭК они показывают комплекс затрат по каждой компании, а на деле одна и та же ремонтная бригада может обслуживать все объекты. Они экономят на затратах, – рассказал «Новому Дню» собственный источник в руководстве АО «Тюменьэнерго». – Кроме того, они генерируют и тепло, и электроэнергию и, имея лоббистские возможности, делают все для того, чтобы без их тепла город не мог существовать. Получают статус «вынужденной» генерации по теплу. Стоимость электроэнергии из-за этого получается сильно завышенной, она не сопоставима с тарифами других генераторов».

По словам эксперта, чтобы изменить ситуацию – нужна политическая воля. «Эти компании нужно гнать с территорий. Надо получать электроэнергию из единой энергосистемы страны. С оптового рынка», – резюмирует собеседник агентства.

Стоит отметить, что структуры Бикова и Боброва уже довольно остро отреагировали на угрозу, появившуюся после встречи Шумкова и Путина. В уральском агентстве «URA.Ru», владельцами которого являются энергоолигархи, 16 августа появилась большая статья, в которой говорится, что главу Зауралья подставили подчиненные – якобы он представил президенту презентацию, где были указаны завышенные тарифы на электроэнергию. На каком основании сделан такой вывод – неясно, презентацией в агентстве, судя по всему, не располагали.

В тексте фигурируют неназванные источники, которые критикуют руководство области за «ничегонеделание». Досталось и уральскому полпредству – якобы тема высоких тарифов высосана из пальца – ее сочинил заместитель полпреда Борис Кириллов для экс-губернатора Алексея Кокорина, чтобы оправдать разруху в экономике региона.

В конце материала следуют ожидаемые угрозы, которые, по сути, сводятся к тому, что без компаний Бикова и Боброва город замерзнет, а жители обеднеют. «В настоящий момент энергосистема Зауралья проходит переоформление режима «вынужденной» генерации по теплоснабжению. Ее отмена повлечет за собой значительное повышение тарифа для населения на тепло, заявил «URA.RU» генеральный директор ПАО «Курганская генерирующая компания» Сергей Долгов.

Источник «Нового Дня» в федеральной службе безопасности пояснил, что такая бурная реакция энергетиков связана со страхом возможной проверки со стороны регулятора и других структур.

«Они боятся не того, о чем заявили в СМИ, а проверок, которые заканчиваются посадками и потери сверхприбыли. Если президент Путин даст поручение ФАС провести комплексную проверку «Корпорации СТС» и других компаний Бикова и Боброва на всей территории их присутствия, то их попросту «разорвут». Они нарисовали кучу бездоказательных цифр, чтобы у людей, не знающих вопрос глубоко, возникло ощущение, что у них все хорошо. Они заигрались», – резюмировал сотрудник спецслужбы.

Власти Зауралья настроены менее кровожадно. Во всяком случае, официально. Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина сегодня, 16 августа, заявила, что тариф в 7,78 рублей /кВтч, подрывает экономику Курганской области и заявила, что его можно снизить до 5,50 рублей /кВтч.

По информации «Нового Дня», снижение до пятирублевой отметки областные власти пытаются добиться путем реализации одного из двух вариантов. Первый подразумевает создание единой тарифной зоны по передаче электроэнергии, объединяющей Курганскую, Тюменскую области, ХМАО и ЯНАО. Для того чтобы соседи поддержали Зауралье, фактически, взяв на себя часть высокого курганского тарифа, нужно подписать многостороннее соглашение с указанными субъектами.

Второй вариант предусматривает пересмотр параметров тарифного регулирования. В частности, правительство Курганской области предлагает компаниям СУЭНКО и ЭК «Восток», подконтрольным Бикову и Боброву, с 2020 года исключить необоснованные расходы на управление.

Напомним, под контролем бенефициаров «Корпорации СТС» находится фактически весь коммунальный рынок Зауралья, в руках Бикова и Боброва генерация, теплоснабжение, электроэнергия, водоканал. Тарифы монополистов называют самыми высокими в УрФО, что препятствует развитию промышленности и повышает социальную напряженность в регионе.

Курган, служба информации

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