Курганские промышленники и общественность пожаловались Путину на высокие энерготарифы

Курганские предприниматели и общественность пожаловались Владимиру Путину на высокие энерготарифы. Письмо на имя президента России (имеется в распоряжении редакции) подписали главы Общественной палаты Курганской области (Михаил Белоусов), регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (Сергей Муратов), «Союза машиностроителей России» (Сергей Бочаров), «Деловой России» (Сергей Доронин), «Опоры России» (Ольга Лютикова).

Кроме того, письмо подписали уполномоченный по правам предпринимателей Курганской области Алексей Чуев и исполнительный директор Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Владимир Алейников.

По словам подписавшихся, конечные цены на электроэнергию для промышленных предприятий Курганской области являются самыми высокими в УрФО и одними из самых высоких в стране.

«Так, в октябре 2019 для промышленных потребителей Курганской области средняя конечная цена на электроэнергию составила 7,3-8,3 руб./кВтч с НДС, что на 83% выше, чем средняя цена для обозначенной группы потребителей по РФ», – говорится в письме.

Авторы добавляют, что тарифы на тепловую энергию также очень высоки. В Кургане электрическая энергия генерируется в комбинированной выработке с тепловой. Через цены на электроэнергию компенсируется расходы на содержание генерирующих мощностей. Между тем, тариф на тепловую энергию не ниже тарифов в соседних регионах, свободных от надбавки за вынужденный режим по теплу.

Величина тарифа на электрическую энергию, говорится в письме, ставит Курганскую область в неравные условия, негативно сказывается на инвестиционной привлекательности региона, не дает возможности развиваться импортозамещающим отраслям экономики, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. «По причинам высокой стоимости тарифа на электроэнергию в Курганской области не осталось ни одного конкурентоспособного литейного производства – промышленность вынуждена завозить литье из других регионов», – приводят пример промышленники и бизнесмены.

Они напоминают, что ФАС России не выполнила поручение президента проработать переход с метода доходности инвестированного капитала (RAB) на иной метод регулирования в Курганской области и просят Владимир Путина вмешаться в ситуацию. «Просим вас поручить принять срочные меры по выравниванию цен на электроэнергию до уровня соседних регионов с тем, чтобы Курганская область получила возможность равного с другими субъектами развития», – резюмируют авторы письма.

Депутаты курганской облдумы также выступили против высоких тарифов на электроэнергию. На заседании 24 декабря они приняли постановление о поддержке работы правительства по снижению тарифов и рекомендовали чиновникам продолжить эту работу с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития Курганской области.

20 декабря курганское правительство приняло беспрецедентные меры по снижению тарифов на коммунальные ресурсы в регионе. Так, тариф на тепловую энергию снизится на 3%, на холодную воду – от 6%. Тариф на электроэнергию останется без изменений и составит 3 рубля 32 копейки для городского и 2 рубля 32 для сельского населения. Ранее предполагалось, что тариф на электричество должен вырасти до 3 рублей 43 копеек – минимального значения, установленного для Курганской области ФАС России.

Для потребителей из категории «прочие» (это бизнес и бюджетные учреждения) тариф на электроэнергию снизится на 1,69 руб/Квт.ч.

Ранее ФАС России проигнорировала указание президента Владимира Путина об отмене в Курганской области метода доходности инвестированного капитала (RAB), из-за которого потребителям приходится переплачивать за электроэнергию. 17 декабря в антимонопольном ведомстве заявили, что регион не смог доказать нарушения закона при утверждении RAB.

«Мы сообщили ФАС о нарушении закона. Проверки по нашему заявлению не было. Мы подключили в ВКС специалистов из департамента, чтобы они могли ответить на конкретные вопросы по расчетам, если возникнут. Но нам сказали, что нет письменного ходатайства, а в устном ходатайстве отказали», – рассказала директор департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина. По ее словам, областное правительство не меняет позицию и продолжает настаивать на своей правоте.

Напомним, коммунальный рынок Зауралья находится под контролем бенефициаров «Корпорации СТС» – бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. В их руках генерация, теплоснабжение, электроэнергия, водоканал. Высокие тарифы монополистов препятствуют развитию промышленности и повышают социальную напряженность в регионе.

Курган, служба информации

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