Депутаты курганской облдумы выступили против высоких тарифов на электроэнергию

Депутаты Курганской областной думы обсудили проблему высоких тарифов на электроэнергию в регионе и поддержали действия областного правительства, направленные на их снижение.

«В этом году за тарифы взялись очень серьезно. Рекомендуем довести дело до конца. Главная задача – снижение энерготарифов для зауральских предприятий. Это поможет им конкурировать с соседними субъектами», – сказал 23 декабря на заседании фракции партии «Единая Россия» председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов.

Как рассказал «Новому Дню» спикер, 24 декабря на заседании думы депутаты примут постановление о поддержке работы правительства по снижению тарифов и рекомендуют чиновникам продолжить эту работу с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития Курганской области.

Напомним, 20 декабря курганское правительство приняло беспрецедентные меры по снижению тарифов на коммунальные ресурсы в регионе. Так, тариф на тепловую энергию снизится на 3%, на холодную воду – на 6%. Тариф на электроэнергию останется без изменений и составит 3 рубля 32 копейки для городского и 2 рубля 32 для сельского населения. Ранее предполагалось, что тариф на электричество должен вырасти до 3 рублей 43 копеек – минимального значения, установленного для Курганской области ФАС России.

По словам директора департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирины Гагариной, тарифы для граждан в каждом конкретном населенном пункте еще просчитываются, но у же сейчас известно, что в ряде территорий планируется рекордное снижение. Так, к примеру, в Куртамыше тариф на водоотведение упадет на 31,9%.

Больше всего повезло потребителям из категории «прочие» (это бизнес и бюджетные учреждения). Для них тариф на электроэнергию снизится на 1,69 руб/Квт.ч. Для предпринимателей это весьма ощутимое снижение.

Высокие тарифы на электроэнергию – одна из основных проблем для курганского бизнеса и курганской экономики. Конечные цены на электроэнергию для промышленных предприятий Курганской области являются самыми высокими в УрФО и одними из самых высоких в стране.

Так, в октябре 2019 для промышленных потребителей Курганской области средняя конечная цена на электроэнергию составила 7,3-8,3 руб./кВтч с НДС, что на 83% выше, чем средняя цена для обозначенной группы потребителей по РФ.

По словам предпринимателей, снижение цены на электрическую энергию в Курганской области жизненно необходимо для поддержки промышленности. Величина тарифа на электрическую энергию ставит Курганскую область в неравные условия, негативно сказывается на инвестиционной привлекательности региона, не дает возможности развиваться импортозамещающим отраслям экономики, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Курган, служба информации

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