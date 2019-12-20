Революционное решение: в Курганской области снижены тарифы на электричество, воду и тепло

Правительство Курганской области приняло беспрецедентные меры по снижению тарифов на коммунальные ресурсы в регионе. Впервые новый год начнется не с повышения тарифов, а с их понижения. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 20 декабря, заявила директор департамента госрегулирования цен и тарифов Ирина Гагарина.

По ее словам, тариф на тепловую энергию снизится на 3%, на холодную воду – на 6%. Тариф на электроэнергию останется без изменений и составит 3 рубля 32 копейки для городского и 2 рубля 32 для сельского населения. Ранее предполагалось, что тариф на электричество должен вырасти до 3 рублей 43 копеек – минимального значения, установленного для Курганской области ФАС России.

По словам Ирины Гагариной, тарифы для граждан в каждом конкретном населенном пункте еще просчитываются, точные данные будут озвучены на следующей неделе. Но у же сейчас известно, что в ряде территорий планируется рекордное снижение. Так, к примеру, в Куртамыше тариф на водоотведение упадет на 31,9%.

Больше всего повезло потребителям из категории «прочие» (это бизнес и бюджетные учреждения). Для них тариф на электроэнергию снизится на 1,69 руб/Квт.ч. Для предпринимателей это весьма ощутимое снижение.

«Тарифная компания закачивается. Следующим этапом станет проведение проверок документов, предоставленных регулируемыми организациями. В 2019 году подобные проверки позволили снизить на 25-30% тарифы в Петуховском и Каргапольском районе, в связи с тем, что были выявлены недостоверные документы», – заявила Ирина Гагарина. По словам чиновницы, руководителей регулируемых организаций, предоставляющих недостоверные сведения с целью завышения тарифов на свои услуги, ждет привлечение к ответственности, вплоть до уголовной.

Напомним, тарифы в Курганской области могли бы быть снижены гораздо больше, если бы ФАС России не проигнорировала указание президента Владимира Путина об отмене в Зауралье метода доходности инвестированного капитала (RAB).

Курган, служба информации

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