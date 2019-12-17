ФАС России отказалась выполнять распоряжение президента Путина по снижению тарифов в Кургане

ФАС России проигнорировала указание президента Владимира Путина об отмене в Курганской области метода доходности инвестированного капитала (RAB).

В ходе заседания 17 декабря комиссия ФАС по рассмотрению споров и разногласий приняла решение не менять метод формирования тарифа в Зауралье. В антимонопольном ведомстве заявили, что Курганская область не смогла доказать нарушения закона при утверждении RAB и долгосрочных параметров регулирования.

«Мы сообщили ФАС о нарушении закона. Проверки по нашему заявлению не было. Мы подключили в ВКС специалистов из департамента, чтобы они могли ответить на конкретные вопросы по расчетам, если возникнут. Но нам сказали, что нет письменного ходатайства, а в устном ходатайстве отказали», – рассказала директор департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина. По ее словам, областное правительство не меняет позицию и продолжает настаивать на своей правоте.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин распорядился отменить в Курганской области метод RAB, из-за которого регион переплачивает за электроэнергию колоссальные деньги. Указание решить вопрос было дано ФАС.

«Исходя из необходимости снижения тарифов на передачу электрической энергии, ФАС России проработать переход с метода доходности инвестированного капитала (RAB) на иной метод регулирования в Курганской области начиная с 2020 года», – говорилось в письме помощника президента РФ Андрей Белоусова, на котором глава государства поставил визу «Согласен».

Курганские чиновники провели аудит и пришли к выводу о неэффективности и даже вреде метода RAB. Смысл его заключается в том, чтобы модернизировать электросетевое хозяйство за счет инвестсоставляющей, заложенной в тариф. В короткий срок. Но в Зауралье RAB действует же 10 лет. За это время энергокомпания СУЭНКО (контролируется бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым) получила дополнительно к выручке от операционной деятельности доход в 15 млрд рублей.

При этом, по данным Минэнерго РФ, получая миллиарды СУЭНКО не выполняла обязательства и не вкладывалась – к примеру, в 2017 году инвестиционная программа была исполнена компанией лишь на 14,8%.

«Расходы на инвестиции по введенным в эксплуатацию объектам составили 221,7 млн рублей вместо 1495,2 млн рублей, предусмотренных в инвестиционной программе», – сообщили «Новому Дню» в департаменте госрегулирования цен и тарифов Курганской области.

Кроме того, в Минэнерго РФ пришли к выводу, что СУЭНКО нарушила правила и не обосновала в инвестпрограмме необходимость реконструкции, модернизации и техническое перевооружение энергхозяйства. При существенном снижением объемов потребления энергетики зачем-то собирались восстанавливать невостребованные мощности, тем самым формируя у потребителей необоснованные расходы.

В итоге в Курганской области тариф на услуги по передаче электроэнергии для потребителей в средневзвешенном значении по уровням напряжения получился на 35% выше среднероссийского показателя и на 41,8% выше средневзвешенного значения по УрФО. Бюджетные организации малый и средний бизнес платили энергетикам в августе 8,17 рублей/кВтч. Эта же категория юрлиц в других регионах УрФО в среднем платит в два раза меньше – 3,57 рублей /кВтч. Среднероссийский показатель – 5,66 рублей /кВтч. Тарифы компаний, подконтрольных Бикву и Боброву, называют самыми высокими в УрФО, они повышают социальную напряженность, душат экономику и вымывают колоссальные деньги из бизнеса.

В декабре уполномоченный орган в сфере урегулирования тарифов Курганской области отправил обращение в Генпрокуратуру на имя Юрия Чайки с просьбой принять меры прокурорского реагирования.

«Колебания размера инвестированного капитала в течение всего срока регулирования с применением метода RAB при незначительных суммах фактического ввода в эксплуатацию новых объектов электросетевого хозяйства и при отсутствии оснований для их ввода свидетельствуют о вероятной фальсификации экспертиз об определении первоначального размера инвестированного капитала, о наличии признаков представления подложных документов при установлении первого долгосрочного периода регулирования для «СУЭНКО», определения размера инвестированного капитала на 2018-2022 годы», – говорится в заявлении.

Ранее «Новый День» уже прогнозировал, что ФАС, скорее всего, откажется выполнять поручение Владимира Путина. Ресурсы энергоолигархов позволяют им лоббировать свои интересы на уровне антимонопольной службы. Как сообщают источники, среди высокопоставленных монопольщиков есть люди, способные помочь Бикову и Боброву сохранить сегодняшние позиции и не потерять прибыль.

Курган, служба информации

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