Глава Зауралья показал, как живут его родители, и рассказал, зачем вернулся в Курганскую область (ВИДЕО)

В социальных сетях Зауралья появился мини-фильм про поездку Вадима Шумкова в курганское село Шастово, где он родился. Врио губернатора сам ведет машину и по дороге рассказывает попутчику истории из своей жизни. Шумков признается, что в последнее время из-за занятости крайне редко ездит за рулем, хотя очень любит это делать.

«Первую машину нам с братом на двоих отдали родители. ВАЗ 2106 в 1994 году. Перегоняли ее из села Александровское в Нефтеюганск по зимнику. Был жуткий мороз – минус 44 градуса. Сначала хлопнули две свечи, потом печка отказала. Было грустно. Повезло случайно. Мимо ехал такой же отчаянный мужик, мы зацепились за него и приехали в Сургут на честном слове», – рассказал глава Зауралья. Вторую машину – «девятку» – выиграл для Шумкова его старший сын. Вместе с игрушками мальчику подарили на день рождения счастливый лотерейный билет.

Наведение порядка в регионе, по словам главы Зауралья, надо начинать надо с дорог, построенных еще в 70-е годы. «Это одно из немногих направлений, которое мы подкрепляем рублем – есть нацпроект безопасные комфортные дороги, есть средства дорожного фонда. Эти деньги мы собираем с жителей и моя святая обязанность эти деньги, включая транспортный налог, вернуть обратно в виде нормальных дорог. Практически все федеральные дороги в течение трех лет претерпят в Курганской области серьезные изменения», – сказал врио губернатора.

Он добавил, что иногда его подозревают в нечестности – якобы вся активность связана с грядущими выборами и сойдет после них на нет. «Мне смешно. У меня нет предвыборной кампании как таковой. Я не хожу на митинги, не собираю сходы граждан, не рассказываю про программы. Я реализую эти программы. Я занимаюсь работой, это и есть вся моя предвыборная кампания», – заявил Шумков.

По его словам, задачи перед ним стоят очень сложные, при этом в Курганской области существуют серьезные проблемы с необходимыми ресурсами – финансовым, временным и кадровым.

«Нужен прорыв, а некоторые не готовы работать больше, чем с 9 утра до 5 вечера. Многие представляют работу как процесс, а не как результат. А зачем людям процесс? Про него можно долго рассказывать. Вы покажите результат, хотя бы промежуточный, – говорит Вадим Шумков. – У меня в голове нет миллиона готовых формул. Вот жители пишут: что ты там все дороги строишь, а построй-ка нам сейчас дворы, школы, а как же вода, газ? Друзья, политика – это искусство возможного, а искусство невозможного – это фокус, политиканство. Это обещания. Надо прекращать практику – перекрывать старые обещания новыми. Не надо врать людям. Надо доходчиво объяснять цифры, диагноз, что делать и что от каждого требуется».

Вадим Шумков показывает зрителям деревенский дом своих родителей, который они в шутку называют «летней резиденцией» и даже диван, на котором спит, когда приезжает в гости. Мама главы Зауралья сетует, что сын сейчас бывает у них не часто. А зря – здесь, по словам Эльзы Самойловны, очень красивая природа. Шумков и сам признается, что его любовь – это сосновый бор с июльским запахом смолы и трав, пшеничное поле, степь.

«Я сторонник того, чтобы люди жили на своей земле. Не может демография в России улучшаться на 15-ом этаже в 30-метровой квартире, взятой в ипотечную кабалу на 20 лет. Ну, какие там будут дети? Людям необходимо выдавать землю, создавать новые рабочие места заниматься дорогами и социалкой. Экономика – это, прежде всего, люди», – рассуждает глава Зауралья.

На вопрос о том, чтобы он сказал курганцам, не задумываясь, отвечает: «Не буду обещать золотые горы. Это сложно, а в ряде моментов невозможно. Могу только попросить людей упорно со мной трудиться. Каждый день работать. Каждому на своем рабочем месте. Тогда через 5 лет Курганская область будет уже другой, через 10 лет, она станет еще лучше, через – 15 начнет процветать. Можно быстрее сделать, все зависит от нас. Как поработаем, так и будет. Я приехал сюда поработать», – резюмировал врио губернатора.

Под постом с фильмом «Шумков. От первого лица», опубликованным вечером 19 августа в группе «Курган.Ru» Вконтакте, уже более 31 тысячи просмотров.

Курган, служба информации

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