«Дай бог, чтобы Шумков выжил»: в Зауралье обсуждают итоги работы врио губернатора

В воскресенье 8 сентября состоятся выборы главы Курганской области. Основным кандидатом на эту должность является врио губернатора Вадим Шумков. «Новый День» решил сравнить заявления, сделанные Шумковым на старте его работы в регионе, и багаж, с которым он подошел к выборам.

Как оказалось, глава Зауралья не давал почти никаких обещаний. Он сообщил, что в первую очередь оптимизирует работу чиновников, попытается привлечь инвесторов в промышленный сектор и АПК, будет просить поддержки у федерального центра и решать проблему с высокими тарифами. Спустя 11 месяцев стало понятно, что Шумкову удалось реализовать так называемое «Курганское чудо» – при минимуме возможностей был проведен максимальный объем работы, что позволило жителям выйти из депрессии.

«Настроения в Курганской области были очень упаднические – жизнь закончилась, на регионе надо ставить крест. Теперь люди снова начали верить в то, что что-то может получиться, – говорит политолог Алексей Орлов. – Я понимаю, что итоги работы измеряются в цифрах, литрах, метрах, рублях, но главный итог работы Вадима Шумкова заключается в том, что он вдохнул надежду в сердца курганцев».

В августе закрытые социологические исследования, проведенные для Кремля, показали, что у Шумкова самый высокий электроральный рейтинг (88%) из всех врио губернаторов, идущих на выборы в сентябре 2019 года.

Перемены в Курганской области начались с правительства. Там прошла масштабная оптимизация, были сокращены дублирующие должности (200 штатных единиц), ликвидировано 10 юридических лиц. За счет чего бюджет получил экономию в 80 млн рублей уже в этом году. Шумков сформировал новую команду, ввел новые управленческие подходы и критерии. Следом похожие перемены начались в муниципальной власти. Напрямую общаясь с населением в соцсетях, Шумков оценил работу главы каждого района.

«Служить, защищать и заботиться. На этом основывается моя деятельность и, надеюсь, ваша», – пояснял врио губернатора. Вскоре мэры, которых не устраивал этот принцип работы, ушли с должностей.

Заместителям губернатора и главам областных департаментов тоже пришлось изменить формат. Теперь они не сидят в кабинетах с утра до вечера, а прямо в «полях» разбираются с проблемами районов.

«Шумков заставил работать чиновников. Мне отец звонит, говорит: «Пожалуйста, скажи ему большое спасибо. Сколько я живу, такого порядка в Кургане не видел». Только не смейтесь, но дай бог, чтобы Шумков выжил. Он ведь многих тут оторвал от кормушки, – говорит депутат Госдумы Александр Ильтяков. – Шумков все делает правильно. Он договорился о заморозке долгов, о федеральной помощи, он выстраивает отношения с бизнесом. В Варгашинском районе заработал пожарный завод, который похоронил бывший губернатор. Глава района попросил Шумкова помочь. Вадим Михайлович дал человека с севера, с деньгами. Тот человек поверил Шумкову, приехал и вложился. Сейчас завод вышел на 1,5 млрд. Шумков нейтрален к бизнесу, не доит его, не мучает проверками. Это его отличительная черта».

Результаты не заставили себя ждать. Меньше, чем за год был втрое увеличен объем дорожного строительства, решены ряд острых социальных проблем (возвращены выплаты для малоимущих студентов, субсидии для врачей, компенсация на оплату первого взноса по ипотеке и проч.) и запущены новые меры поддержки – к примеру, теперь жители Зауралья могут получить без торгов земельный участок.

После проверок нашлись почти 240 млн рублей на медицину. Раньше эти деньги избыточно тратились при госзакупках, теперь пойдут на зарплаты медицинскому персоналу, ремонт больниц и поликлиник. Начали благоустраиваться города – в Кургане и Шадринске модернизируются дороги, тротуары, парки и набережные.

Бизнес получил налоговые льготы и пониженный тариф на электричество, начались заметные изменения в сфере ЖКХ. Так, в регион пришли федеральные деньги на модернизацию водоканала в Кургане, нерадивые управляющие компании лишены лицензий, определен «мусорный» регоператор (плата за вывоз ТБО будет самой низкой в УрФО). Кроме того, благодаря лоббистским возможностям Шумкова Курганская область стала единственным регионом в России, где «заморожены» тарифы на электроэнергию.

Самое главное – в регион потянулись потенциальные инвесторы, объем вложенных в Зауралье средств вырос в два раза. Группа ОЗ в 2020 году построит здесь завод по производству сжиженного газа. «Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть» загрузят машиностроительные и металлургические предприятия области заказами ТЭК. Соседний Ямал начал закупать у Кургана пожарные автомашины, Санкт-Петербург – коммунальную технику. Многие предприятия получили импульс к развитию. На АО «НПО «Курганприбор» разворачивается нефтегазохимический проект по производству биаксиально ориентированной полистирольной пленки (инвестиционная емкость в 1 млрд). Ведется работа по оживлению пяти индустриальных площадок города – это площадки заводов КЗКТ, «Кургансельмаш», «Икар», «Завод цветного литья» и вторая площадка завода КМЗ. Вокруг них будут формироваться индустриальные парки. В трех муниципальных образованиях (Катайский, Далматовский и Варгашинский районы) созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

В итоге индекс промышленного производства в первом полугодии вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом параллельно удалось на 500 млн рублей снизить кредиторскую задолженность региона и не нарастить государственный долг.

Федеральные политологи отмечают очень быстрый и мощный старт Вадима Шумкова, не сомневаются в его победе на выборах, но говорят, что даже такому эффективному менеджеру, как он, не удастся превратить Зауралье в условную Казань.

«Роль личности никто не отменял, но у Курганской области есть естественные ограничители. В способности Шумкова я верю. А вот в чудо нет. Шумков сможет повысить качество управления и КПД использования имеющихся ресурсов, он даст региону новые лоббистские возможности, новых инвесторов, новые рабочие места, новые возможности. Но все это – в пределах разумного», – поделился мнением политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Очевидно, что сам Шумков это понимает и не разбрасывается обещаниями. Он любит повторять, что политика – это искусство возможного, а искусство невозможного – это фокус и политиканство.

Курган, служба информации

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