Избранный губернатор Курганской области поблагодарил избирателей и обратился к тем, кто голосовал за оппозицию

Вадим Шумков, победивший на губернаторских выборах в Зауралье, выступил с официальным обращением. Оно размещено на сайте областного правительства и в личных аккаунтах Шумкова в социальных сетях.

Шумков, за которого в день выборов, 8 сентября, было отдано 80,86% голосов, поблагодарил избирателей. «Я благодарен всем, кто пришел на избирательные участки, кто поддержал мою кандидатуру, а также иных политических кандидатов. Это не значит, что вы ошиблись. Это значит, что мы не нашли слов или времени донести вам нашу позицию. Я уважаю ваш выбор», – сказал он.

Вновь избранный губернатор отметил, что губернаторские выборы прошли при высокой для Зауралья явке, что делает «их максимально легитимными». Как сообщал «Новый День», явка превысила 42 %.

Причину, по которой Шумков одержал столь уверенную победу, он назвал в своем обращении сам: «Я был прям и честен с вами. Не старался понравиться, не подбирал слова и не раздавал пустых обещаний, не произносил хлестких лозунгов и, как принято говорить, не «заносил углы», донося свою позицию».

Помимо Шумкова участниками кампании стали коммунист Яков Сидоров, набравший 9,7% голосов, представитель партии «Справедливая Россия» Татьяна Майборода, у которой 4,7%, и член партии ЛДПР Юрий Ярушин, значительно отставший от всех остальных кандидатов (3,33%).

Курган, служба информации

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