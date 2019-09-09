В Зауралье удивлены высокой явкой на выборах губернатора

Явка в Курганской области, где 8 сентября прошли выборы губернатора, а также депутатов гордумы Кургана и Варгашинского района, составила 42,6 процента. Об этом сообщил глава облизбиркома Валерий Самокрутов. Это почти на три процента выше, чем в 2014 году (39,7%). До старта предвыборной кампании никто не прогнозировал такой высокий результат в регионе, входящем в десятку самых депрессивных в России.

Почти 240 тысяч человек проголосовали на выборах губернатора за Вадима Шумкова. Это 80,86 процентов от всех проголосовавших и 34,4 процента от всех избирателей Зауралья. По последнему показателю, который является основным при определении качества легитимности кандидата, Шумков обошел своего предшественника – экс-губернатора Алексея Кокорина. Так, на выборах 2014 года за Кокорина проголосовали только 33,7% избирателей области.

«Объективно в этом году явка могла быть гораздо ниже, чем в 2014-м, когда губернаторская кампания строилась на волне обещаний. Сейчас в регионе депрессивные настроения, люди устали, негативно относятся к власти. Но у Шумкова наоборот – не было обещаний.Было много встреч с людьми и дел, – прокомментировал явку политолог Алексей Орлов. – На выборы в этом году людей никто не гнал, даже не уговаривал, как это обычно происходит. Но избиратели проявили активность, это хорошо видно по проекту «Инициативный бюджет». В райцентрах вокруг участков, где голосовали по проекту, наблюдался ажиотаж. И число тех, кто пришел проголосовать за бюджет, было очень близко к числу проголосовавших на выборах».

Стоит отметить, что в столице Зауралья Вадим Шумков набрал 80,9 процента голосов. Это выше среднеобластных показателей. А на родине – в Варгашинском районе – он получил максимальную поддержку населения – 88,14 процента.

В том, что популярность Шумкова не искусственная корреспондент «Нового Дня» смог убедиться лично во время прогулки с главой региона по центру Кургана днем 8 сентября. Люди узнавали Шумкова, здоровались, желали победы на выборах, рассказывали, что отдали свой голос ему. Многие подходили, жали руку и просили о совместном фото. Шумков никому не отказывал.

За выборами следили почти три тысячи избирателей. При этом отмечен минимум жалоб, из них только две касались выборов главы Зауралья и были признаны не существенными.

На втором месте после Вадима Шумков предсказуемо оказался кандидат от КПРФ Яков Сидоров (9,7%). Имея достаточно сильные позиции в депрессивном регионе, компартия активно использовала протестные настроения. Третье место занял кандидат «Справедливой России» Татьяна Майборода (4,7%), замыкает список представитель ЛДПР Юрий Ярушин (3,33%).

Курган, служба информации

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