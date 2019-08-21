Правительство Курганской области открыло книгу жалоб в Инстаграм

В социальной сети Инстаграм в среду, 21 августа, появился аккаунт obratis45. В описании профиля уточняется, что это новый сервис для взаимодействия и обратной связи с жителями Курганской области. Первый пост в новом аккаунте был размещен сегодня утром.

Создатели сервиса obratis45 уточняют, что в режиме онлайн принимаются не все вопросы, а только жалобы, связанные с вопросами благоустройства и ЖКХ. Связь курганцев с областным правительством в популярной сети Инстаграм уже работает. Есть аккаунт – значит люди уже могут писать о свой проблемах.

У молодого аккаунта пока одна публикация и, конечно, еще почти нет подписчиков. За первый час работы сервиса на него подписались 13 человек. Жалоб, обращений, комментариев пока тоже нет.

Для курганцев такая форма общения с властью давно не новинка. Врио губернатора региона Вадим Шумков ведет свой личный аккаунт в Инстаграм, перемежая контент личными и рабочими сообщениями. На Шумкова подписаны 35,7 тыс человек. И под каждым постом Шумкова жители Зауралья пишут комментарии с просьбой обратить внимание на ту или иную проблему. Есть много личных просьб, но хватает и общественно значимых проблем, о которых люди напрямую сообщали Шумкову в его Инстаграм.

Курган, служба информации

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