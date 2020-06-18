В России разрабатывают единую «книгу жалоб»

Госдума и Минкомсвязи разрабатывают единую онлайн-платформу для принятия жалоб россиян. Обращения граждан будут автоматически направляться в отвечающие за проблемный вопрос ведомства.

«Очень интересная есть задумка, которую мы будем отрабатывать с Минкомсвязи – это создание системы книги жалоб федерального масштаба», – рассказал в интервью проекту «Цифровая журналистика» глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В настоящее время граждане России вынуждены сами определять ведомство, в которое необходимо обратиться, чтобы решить тот или иной вопрос. В различные структуры приходят тысячи жалоб от россиян.

«Мы хотим, чтобы была одна кнопка, то есть одно окно, куда гражданин отправляет свое обращение и жалобу, а дальше внутри этого окна эти жалобы уже перенаправлялись бы по их надзорности, то есть по тематике, но при этом был бы установлен контроль за тем, как эти жалобы работали», – добавил Хинштейн.

По его словам, реализация идеи является непростой задачей, но при этом ключевой для улучшения диалога между властью и гражданином. Главное при создании нового ресурса «не уйти в имитацию». Система обращений должна предусматривать авторизацию, иначе это первый путь к злоупотреблениям, подчеркнул депутат.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.06.20

Внутренний туризм в России начинает оживать. / Развивать городские окраины и дать деньги больницам: екатеринбургские депутаты выдвинули условия для принятия отчета мэра. / Курганская область побила свой рекорд по Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»