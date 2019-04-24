Чиновники Зауралья запустили книгу жалоб онлайн

В Курганской области заработал портал «Обратись». Ресурс разработан и запущен по поручению врио губернатора Вадима Шумкова и призван помочь более эффективно решать проблемы жителей. Каждый житель региона может оставить на сайте жалобу или предложение. Причем речь идет не только о текстовых сообщениях – к обращению можно прикреплять фото и видео.

«Организации и ведомства разных сфер деятельности ведут постоянный мониторинг обращений на ресурс и готовы оперативно отвечать и принимать меры по решению проблем граждан», – подчеркивают в пресс-службе губернатора.

Курган, служба информации

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