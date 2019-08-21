В Кургане пройдет благотворительный концерт в помощь тяжело больному ребенку

В Кургане 3 сентября пройдет благотворительный концерт. В камерном зале областной филармонии выступит уникальный дуэт пианистки Яхи Бахмадовой виолончелиста и Кристиана Владилы. Музыканты исполнят произведения Роберта Шумана, Франца Шуберта и Дмитрия Шостаковича.

«Это первый подобный благотворительный концерт, – отметил начальник управления культуры Курганской области Владимир Бабин. Он организован частным благотворительным фондом «Национальное достояние». Полученные средства пойдут на лечение Саши Анашкиной – маленькой девочки мужественно борющейся с тяжелым заболеванием».

Билеты можно приобрести в кассе филармонии. Билеты, по словам Бабина, стоят тысячу рублей.

Напомним, в июле в социальных сетях, посвященный сбору денег на лечение Саши Анашкиной, возник скандал – курганцы обвинили волонтеров, помогающих семье Саши, в том, что жертвователи не могут получить отчет – сколько собрано денег и на что они потрачены.

Девятилетняя девочка борется с острым лейкозом. Ее уже отправляли на лечение в Китай. Потом был объявлен новый сбор средств на лечение в Германии – 400 тыс. евро.

Год назад Бахмадова и Владила давали благотворительный концерт в Тюмени. Предприятия-партнеры мероприятия пожертвовали 355 тысяч рублей, еще более 79 тысяч рублей дали зрители концерта. На эти деньги региональное отделение Российского детского фонда обещало приобрести медицинское оборудование для мальчика, больного спинальной амиотрофией.

Курган, служба информации

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