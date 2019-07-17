Курганская блогосфера переругалась из-за маленькой девочки с острым лейкозом

Пост в социальных сетях, посвященный сбору денег на лечение 9-летней Саши Анашкиной, закончился ночной атакой на маму ребенка, конфликтом между курганцами и волонтерами, помогающими семье Саши.

Во вторник, 16 июля, в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Курган» был размещен анонимный пост, посвященный хорошо известной курганцам Саше Анашкиной.

Девятилетняя девочка борется с острым лейкозом. Ее уже отправляли на лечение в Китай, сейчас ребенок и ее мама находятся в Германии, где они ожидают курс лечения экспериментальным препаратом и операцию по трансплантации костного мозга от неродственного донора. На лечение в Германии объявлен сбор средств – 400 тыс. евро.

Анонимный пользователь, разместивший пост, сообщил, что к ним на предприятие «явилась женщина и ультимативно стала требовать, чтобы мы скинулись дневной зарплатой в этот сбор». Автор сообщения уточняет, что люди не против помочь, но хотелось бы получить отчет – сколько собрано и на что потрачены деньги.

«В их группе (у Саши Анашкиной есть страница «ВКонтакте», – прим. ред.) нет отчета ни за лечение в Китае, ни за лечение в Германии. Несколько малоинформативных скринов оплаты билетов, скрин аренды квартиры для отца. Но должны же быть квитанции из клиник с расшифровкой? Задала вопрос в их группе – тут же получила ушат оскорблений, звонки от какой-то неравнодушной женщины, орущей матом», – продолжает автор поста.

Естественно, пост о благотворительной помощи ребенку спровоцировал дискуссию. Мнения разделились. Кто-то считает, что надо просто помогать и верить в то, что Сашеньку смогут спасти. Другие согласны с тем, что вопрос про финансовые отчеты вполне логичен. Согласились пользователи соцсети и с аргументом, что к излишне активным волонтерам семьи и их методам работы есть вопросы.

После резонансного поста одна из помощниц семьи Анашкиных разместила у себя на странице информацию, в которой сообщила про девушку, «которая звонила и угрожала мне и группе сбора. Разговор записан, заявление будет написано».

«Новый День» связался с «угрожающей девушкой». Ею оказалась Инна Кравченко.

«Честно скажу, пост про странный сбор денег разместила не я. Я просто давно слежу за судьбой Сашеньки, помогала чем могла. Очень жалко ребенка. Ее лечение в Китае, видимо, оказалось совершенно неэффективным. Сейчас семья едет лечиться в Германию. И я просто вчера спросила в их группе – почему нет отчетов? Не было никаких оскорблений. В ответ неадекватная реакция, обвинения странные. В общем, меня оскорбляли, пообещали засудить за клевету и в итоге отправили в «черный список». И я такая не одна», – рассказала Инна Кравченко.

Мама Саши – Ольга Анашкина, с которой поговорил корреспондент «Нового Дня», сейчас вместе с дочкой находится в германской клинике. «Это просто кошмар. У Саши была температура под 40, а мне всю ночь из Кургана летели сообщения – «отчитайтесь немедленно, куда вы потратили наши деньги?». Это все из-за этого поста в соцсетях. Мне кажется, кто-то специально организовал эту атаку на нас. Писали злобные тролли», – позиция Ольги Анашкиной.

Она уточнила, что сейчас сбором средств для ее дочери занимаются шесть благотворительных российских фондов. Помогает ребенку и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

«Про нас весь город знает. От имени правительства в некоторые предприятия Зауралья были направлены письма с просьбой оказать нам посильную финансовую помощь. Да, некоторые предприятия и организации участвуют в сборе средств, но туда не могут прийти наши волонтеры и потребовать в ультимативной форме. Это, в основном, режимные предприятия, куда так просто не зайти», – добавляет мама девочки.

Родители девочки очень надеются, что человечность победит и неравнодушные курганцы продолжат помогать Саше справиться со смертельной болезнью. «К сожалению, подобные сборы всегда сопровождаются подобными атаками, обвинениями и подозрениями в мошенничестве. Мне об этом рассказали в благотворительных фондах и посоветовали не реагировать. Что я и сделаю. Если у кого-то будут вопросы – задавайте мне. Я, наши помощники все расскажут. Только давайте оставаться людьми», – резюмировала мама Саши.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.07.19

Курганские власти не смогли продать убыточную типографию. / Сотрудник курганской больницы обворовал морг. / Жителя Кургана, взявшего в заложники полицейских в отделе МВД, решили отправить к психиатрам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»