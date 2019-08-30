В Кургане иностранец изнасиловал малолетнего ребенка

В Кургане задержан 32-летний гражданин Республики Кыргызстан. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. Жертвой преступника стал ребенок, не достигший 14-летнего возраста.

Как сообщает СУ СК РФ по Курганской области, преступление было совершено в столице Зауралья 19 августа 2019 года. Подозреваемый напал на ребенка в подъезде.

Следком отказывается сообщать какие-либо подробности преступления, не называется даже пол ребенка. Иностранец, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера, задержан. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Пока проводится ряд экспертиз.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 30.08.19

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