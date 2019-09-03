Полицейские ищут новых жертв курганского педофила-иностранца

В полицейском главке Курганской области заявили, что 32-летний гражданин Республики Кыргызстан, который в августе изнасиловал в Кургане 13-летнего ребенка, мог совершить серию преступлений. Полиция выступила с обращением к курганцам.

Как сообщал «Новый День», 19 августа иностранец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Свою жертву преступник поймал в подъезде одного из домов областной столицы.

В региональном УМВД заявили: «Есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к другим подобным преступлениям. Гражданам, пострадавших от его действий, необходимо обращаться в любой отдел полиции».

Напомним, преступник был задержан. В отношении гражданина Республики Кыргызстан возбуждено уголовное дело. В данный момент он находится под арестом.

Курган, служба информации

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