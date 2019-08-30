В Курганской области начался набор школьников в Яндекс.Лицей

В Курганской области стартовал набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать. Для поступления нужно успешно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября.

В Яндекс.Лицей принимаются ученики 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год ребята изучают Python, а на втором – осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.

«В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком», – рассказала Марина Суслова, руководитель Яндекс.Лицея.

В Курганской области Яндекс.Лицей будет работать на 3 площадках: в Кургане на базе Курганского государственного университета и Курганского технологического колледжа, а в городе Шадринске на базе Шадринского государственного педагогического университета. Формат обучения зависит от площадки. Часть школьников смогут учиться по программе Яндекс.Лицея в рамках основной школьной программы.

Выбрать удобную площадку можно на сайте yandexlyceum.ru. Яндекс.Лицей появился в 2016 году. В Курганской области он работает при поддержке региональных ведомств, курирующих образование и сферу ИТ. Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика». В этом году Яндекс.Лицей набирает школьников почти на 300 площадках в 131 городе России и Казахстана.

Курган, служба информации

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