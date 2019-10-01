В Кургане открылся Яндекс. Лицей: семь человек на место

В Кургане начал свою работу Яндекс. Лицей. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм сообщил губернатора Курганской области Вадим Шумков.

«Запустили в Курганской области проект для ребятишек старших классов. В развитие ИТ образования. Конкурс был до семи человек на место», – поделился Шумков.

Как сообщал «Новый День», Яндекс. Лицей как проект был запущен в России в 2016 году. Это бесплатные курсы для школьников 8-9 классов, которые хотят научиться программированию. Для поступления нужно успешно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить и собеседование.

Программа обучения рассчитана на два года. Первый год ребята изучают Python, а на втором – осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.

В Курганской области Яндекс.Лицей будет работать на трех площадках: в Кургане на базе Курганского государственного университета и Курганского технологического колледжа, а в Шадринск – на базе Шадринского государственного педагогического университета.

Курган, служба информации

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