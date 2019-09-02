Курганский вице-губернатор дал задание «мусорному» оператору и попросил забыть о спекуляции

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Саносян прокомментировал победу компании «Чистый город», которая по итогам конкурса стала региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как заявил в понедельник, 2 сентября, Андрей Саносян, теперь региональные власти ждут от регоператора производственную программу.

«Оператор должен ее разработать и представить в уполномоченный орган – департамент государственного регулирования цен и тарифов, который утвердит тариф на вывоз мусора. До вынесения уполномоченным органом решения о тарифе, любые цифры – это спекуляция», – говорит Андрей Саносян.

Также первый заместитель губернатора Зауралья пообещал, что сейчас в регионе начнется работа с управляющими компаниями, которые должны перестроиться в связи с запуском в области «мусорной» реформы.

«Наша задача – сделать вхождение жителей Курганской области в новую коммунальную реформу максимально комфортным»,– резюмировал Андрей Саносян.

Как уже сообщал «Новый День», в понедельник, 2 сентября, в Курганской области подвели итоги конкурса по выбору регионального «мусорного» оператора. Победа досталась единственному участнику торгов – ООО «Чистый город».

Предполагается, что тариф для населения по вывозу ТБО составит около 90 рублей с человека. Приступить к работе региональный оператор должен 1 января 2020 года. Суммарный объем ТКО региона составляет 269 552, 82 тонн в год (1 703 997, 7 куб.м/год). Все это будет вывозиться, складироваться, утилизироваться, сортироваться и перерабатываться силами регоператора.

Курган, служба информации

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