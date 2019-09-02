«Мусорным» оператором Зауралья объявлена компания из Кургана, для нее уже определили тариф

В Курганской области подведены итоги конкурса и назван оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, победителем конкурса признано курганское ООО «Чистый город» (сервисная компания). Это была единственная заявка, поданная в рамках конкурса.

Новый региональный оператор, с которым правительство области заключит концессионное соглашение на 10 лет, должен начать свою работу с 1 января 2020 года. Подписание соглашения с победителем конкурса ожидается не позднее 13 сентября 2019 года.

«Приведенная стоимость услуг регионального оператора составляет на 10 лет 7,9 млрд рублей. Тариф на вывоз мусора для населения Курганской области, предварительно, составит в районе 90 рублей с человека. Это самый низкий тариф в УрФО после Челябинской области.

К примеру, жители ЯНАО платят 150 рублей, а жители многоквартирных домов соседней Тюменской области – 136,1 рубля», – прокомментировали итоги конкурса в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

При этом в ведомстве оговариваются. Тариф 90 рублей – это предварительная цифра. Окончательный размер единого тарифа после проверки назовет департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Курганского «мусорного» оператора не смутили цифры профильного департамента. По расчетам ведомства, суммарный объем ТКО региона составляет 269 552, 82 тонн в год (1 703 997, 7 куб.м/год). Все это будет вывозиться, складироваться, утилизироваться, сортироваться и перерабатываться силами ООО «Чистый город».

Напомним, путь к мусорной реформе в Курганской области был долгим. Ранее правительство Курганской области, возглавляемое экс-губернатором Алексеем Кокориным, объявило региональным оператором «Компанию «Рифей».

Как сообщал «Новый День», данная структура подконтрольна энергоолигархам Бикову и Боброву, которые контролируют практически весь коммунальный рынок не только региона, но и УрФО. Новый оператор не планировал инвестиций, но хотел поднять тариф для населения Зауралья в 5,5раз.

Разрыв контракта с «Компанией «Рифей» – это одно из первых решений, которое принял врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

«В октябре месяце, когда я начал свою работу в Курганской области, я посмотрел документы. Ну, честно говоря, меня они не обрадовали. Потому что без единого рубля капитальных вложений, рост тарифов в 5,5 раз – на мой взгляд, это не то что неподъемные, это запредельные цифры… По этому поводу мы провели серию очень жестких переговоров. Скрывать не буду. И пришли к общему соглашению, что в Курганской области в реформу входить не будем… Курганская область в 2019 голу будет работать по той же системе, что и была раньше», – прокомментировал в 2018 году свое решение Вадим Шумков.

Мусорная реформа в регионе была «заморожена», тариф для населения в 2019 году остался неизменным. В 2019 году правительство области несколько раз объявляло конкурс по выбору регионального оператора, но итоги торгов были отрицательными – никто из бизнес-структур не подавал заявку.

Новый оператор Курганской области – частная компания «Чистый город», осуществляет деятельность по транспортированию отходов в городе Кургане и Кетовском районе. Доля в вывозе отходов из Кургана составляет порядка 70%. Данной организацией в городе Кургане установлено 180 контейнеров для накопления полимерных отходов от населения.

Курган, служба информации

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