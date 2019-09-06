Кандидат в губернаторы Зауралья заявил, что США и НАТО вмешиваются в курганские выборы

Кандидат в губернаторы Зауралья, член партии ЛДПР Юрий Ярушин накануне единого дня голосования выступил с заявлением. Он раскритиковал проект Алексея Навального «умное голосование» и заявил, что в ход курганских выборов, поддерживая коммунистов, вмешалась Америка. В партии КПРФ вывод Ярушина назвали «бредом лузера».

Пост оппозиционер разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Навальновцы придумали «умное голосование», которым можно, казалось бы, изменить всю историю российских «демократических выборов». Принцип прост – на каждом избирательном округе выявить самого достойного кандидата из оппозиции и «всенародно» проголосовать за него, а не за «Единую Россию». На первый взгляд кажется, что придумано хорошо. Некоторым в Кургане уже начали приходить смс от так называемого «умного голосования» с «нужными кандидатами». Но среди фамилии в этих смс сплошь кандидаты, выдвинутые КПРФ! За маленьким исключением – затесался один «справедливорос», – написал Ярушин.

Юрий Ярушин не стал развивать тему – почему в «умное голосование» не попала оппозиция от ЛДПР. Зато либерал-демократ нашел связь между курганскими коммунистами и Навальным. Так, Ярушин напомнил, что кандидат от КПРФ Яков Сидоров не раз разыгрывал протестную повестку в регионе вместе с жителем города Михаилом Кузовковым.

«Кузовков в своих социальных сетях даже не скрывает, что пользуется покровительством прибалтийской компании Silba. Но мало кто знает, что эта общественная организация живет за счет денег НАТО и США», – пишет Ярушин.

Организация Silba была создана в 1994 году при поддержке политиков из Дании. Иностранная структура относит себя к либералам и борется за развитие демократии и гражданской свободы. В том числе, Silba поддерживала демократические выборы в Эстонии, Латвии и Литве.

Ярушин утверждает, что Silba финансирует навальновцев по всей России, в том числе и в Кургане. «Все то, что с нашей страной во время холодной войны делали США и страны НАТО, активно не прячясь, теперь делают под видом развития демократии. Демократии, управляемой из Вашингтона. Задача организации «Сильба»: работать против России, ее интересов, против ее развития и усиления как державы. Не попадемся на уловки», – призвал курганцев Ярушин.

Кандидат в губернаторы Зауралья от партии КПРФ Яков Сидоров заявил «Новому Дню», что даже не хочет отвечать Ярушину. «Это бред лузера. Если г-на Ярушина занимает вопрос подсчета мистических денег, то что тут можно комментировать? Если Ярушину больше нечего сказать о Курганской области, о ее проблемах, о защите граждан, то пусть хоть об этом поговорит», – прокомментировал Сидоров.

В единый день голосования – 8 сентября, в Курганской области состоятся губернаторские выборы. Выбирать жители региона будут из четырех кандидатов – самовыдвиженец, врио губернатора Вадим Шумков, член партии ЛДПР Юрий Ярушин, коммунист Яков Сидоров и представитель «Справедливой России» Татьяна Майборода.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 06.09.19

Губернатор Шумков повез «синюю папку» главе самого отдаленного района. / На главную площадь Кургана прибыли двадцать машин скорой помощи. / В Кургане открылся завод, который избавит регион от клейма «депрессивный». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»