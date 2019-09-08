Глава Зауралья Шумков пришел на выборы с сыном (ФОТО)

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков пришел на участок для голосования с сыном. Их совместное фото опубликовано в официальном аккаунте главы региона в инстаграм в воскресенье, 8 сентября.

«Сходили. Проголосовали. Работать», – подписал снимок чиновник.

Сегодня жители области выбирают губернатора. Кроме самого г-на Шумкова на этот пост претендуют Татьяна Майборода, Яков Силин и Юрий Ярушин.

Кроме того, 8 сентября жители столицы региона выбирают новый состав думы Кургана.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 06.09.19

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