В Курганской области на избирательном участке умер дедушка

В Курганской области прямо на избирательном участке скончался 90-летний избиратель. Курганец пришел, чтобы отдать свой голос, на избирательный участок №583 в селе Луговское Целинного района. Как сообщают наблюдатели данного участка, дедушка стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, которая приехала через девять минут после вызова, но спасти пенсионера не удалось.

По предварительной версии, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

8 сентября в Курганской области проходят выборы губернатора и ряд муниципальных кампаний. Утром, по состоянию на 10 часов, явка в Зауралье составила 6,99% избирателей.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 08.09.19

Глава Зауралья Шумков пришел на выборы с сыном (ФОТО). / Новый митрополит Зауралья назначил дату и место своей первой службы. / Глава Зауралья Шумков пообещал построить вертолетную площадку и много ездить. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»