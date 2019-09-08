Губернаторские выборы Зауралья: итоговая явка и первые результаты

Избирком Курганской области озвучил первые итоги губернаторских выборов. Явка в регионе составила 48,19 процентов. Определился и явный кандидат на победу – с огромным отрывом лидирует врио губернатора Вадим Шумков.

Пока обработано чуть более 12 процентов бюллетеней. Самовыдвиженец Вадим Шумков набрал 81,93 процента. Второе место в выборной гонке досталось коммунисту Якову Сидорову, у которого по предварительным данным 8,66 процентов. Третьей стала представительница партии «Справедливая Россия», за нее проголосовали 4,6 процентов избирателей. Член партии ЛДПР Юрий Ярушин пока показывает самый низкий результат – 3,53 процентов. Как сообщил председатель избиркома Курганской области Валерий Самокрутов, единый день голосования в области прошел без значимых инцидентов. Всего поступило 11 жалоб.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 08.09.19

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