Выборы в думу Кургана: коммунисты старались, единороссам помог рейтинг Шумкова

Озвучены итоги выборов в думу Кургана седьмого созыва. В одномондатных округах и по партийным спискам лидирует «Единая Россия».

В по результатам выборов в одномандатных округах Кургана больше всех голосов набрал единоросс и действующий депутат Сергей Руденко, за которого отдано 36,16% голосов.

Далее места распределились следующим образом: Наталья Воробьева (КПРФ, 26,91%); Артем Исламов («Единая Россия», 39,34%); Татьяна Хильчук («Единая Россия», 39,90%); Роман Сергеечев («Единая Россия», 24,10%); Сергей Бардин («Единая Россия», 36,24%);Иван Портнов («Единая Россия», 32,11%); Александр Маклыгин («Единая Россия», 40,90%); Анастасия Романович («Единая Россия», 31,36%); Любовь Силантьева («Единая Россия», 30,89%); Олег Прозоров («Единая Россия», 42,80%); Игорь Прозоров («Единая Россия», 45,36%); Людмила Алешкова («Единая Россия», 34,50%).

Итого, по предварительным данным, у единороссов-одномандатников в думе 12 мест. Депутатскую деятельность продолжат четыре действующих депутата – Руденко, Исламов и братья Прозоровы.

По партийным спискам также победу одержала партия власти. Но если у одномандатников оппозиция получила лишь один мандат, то здесь коммунисты выглядели более внушительно.

При более 32 процентов голосов за единороссов, кандидаты от КПРФ оттянули на себя более 24 процентов. «Справедливая Россия» показала результат – около 16 процентов, ЛДПР – 15 процентов. Партия «Родина» в аутсайдерах – 3,96 процентов.

Итоговый расклад для «Единой России», при усилении КПРФ, мог быть гораздо хуже. Партия власти во многом «выехала» на рейтинге врио губернатора Вадима Шумкова, который в воскресенье, 8 сентября, одержал победу на выборах губернатора Курганской области.

Шумков хоть и стал участником выборной кампании как самовыдвиженец, не пользуясь поддержкой «ЕР», но это все же сказалось на рейтинге партии власти.

Во время деятельности Шумкова на посту врио губернатора позиции «ЕР» в Курганской области выросли с 31% в октябре 2018 года до более 40% в августе 2019 года. При этом рейтинг врио губернатора неуклонно рос, дойдя почти до 90% готовых проголосовать за него из тех, кто хочет принять участие в выборах губернатора.

Понимая это, предвыборный штаб кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия» в Кургане, использовал высокий рейтинг Шумкова на протяжении всей электоральной кампании. Все агитматериалы курганских единороссов были оформлены в той же стилистике, что и у Шумкова.

Возможно, именно поддержка «ЕР» в итоге несколько снизила итоговый результат Шумкова, но сама партия выиграла городские выборы с результатом 32,98%, отвоевав у оппонентов 12 из 13 одномандатных округов.

Таким образом, «Единая Россия» предварительно забирает уверенное большинство (17 мандатов из 26) в гордуме Кургана. Напомним, выборы проходили по смешанной системе, 13 депутатов избирались по партийным спискам и 13 по одномандатным округам.

Курган, служба информации

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