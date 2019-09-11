Избирком объявил окончательные итоги выборов в думу Кургана

Избирком Кургана озвучил результаты выборов в гордуму Кургана по партийным спискам. Сюрпризов нет: новый депутатский созыв будет состоять из единороссов.

Список кандидатов от «Единой России» набрал 33,01%. Вторыми стали коммунисты: за КПРФ 24,78%. У «Справедливой России» и ЛДПР 16,24 и 15,84% соответственно. Кандидаты от «Родины» не перешагнули пятипроцентный барьер (3,83%).

Как пояснил председатель городского избиркома Александр Якушев, все эти данные будут занесены в систему «ГАС выборы», после чего специальная программа определит количество мандатов, которые по единому округу получат партии.

Как сообщал «Новый День», с одномандатниками уже все понятно. Единороссы выиграли городские выборы с результатом 32,98%, отвоевав у оппонентов 12 из 13 одномандатных округов.

Всего в гордуму очередного созыва попадут 26 депутатов – 13 по одномандатным округам, 13 человек получат мандаты по итогам голосования по партийным спискам.

Курган, служба информации

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