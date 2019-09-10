Стали известны дата и место инаугурации курганского губернатора Шумкова

Торжественная церемония вступления в должность избранного 8 сентября губернатора Курганской области Вадима Шумкова состоится 18 сентября. Об этом «Новому Дню» сообщили источники в правительстве региона.

Инаугурация пройдет в областной филармонии. Сейчас от имени областного правительства формируются и рассылаются приглашения гостям. В числе приглашенных – федеральные министры, губернаторы соседних регионов.

Большой зал областной филармонии – традиционное место для подобных торжеств. Там же вступал в должность предшественник Шумкова Алексей Кокорин.

Перед началом инаугурации состоится внеочередное заседание курганской облдумы – формально депутаты должны подтвердить назначение Шумкова.

Сама процедура начинается с вручения всенародно избранному губернатору удостоверения о его избрании. Затем Вадим Шумков примет присягу, в которой поклянется верно служить народу.

В список приглашенных гостей в обязательном порядке входят депутаты облдумы, депутаты, представляющие регион в Госдуме, сенаторы Зауралья, а также представители полномочного представителя президента в УрФО. Сам глава государства Владимир Путин отправляет губернаторам-новичкам приветственные телеграммы.

Как сообщал «Новый День», на прошедших 8 сентября губернаторских выборах Вадим Шумков одержал уверенную победу. За него при явке 42,6% проголосовали 80,86% жителей области.

Курган, служба информации

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