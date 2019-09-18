Курганские депутаты ради Шумкова проведут заседание думы в необычном месте

В среду, 18 сентября, состоится внеочередное заседание думы Курганской области. Место проведение – филармония Зауралья.

Внеплановая встреча депутатов посвящена инаугурации губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Как сообщал «Новый День», торжественная церемония вступления в должность всенародно избранного главы региона состоится 18 сентября в большом зале областной филармонии.

Инаугурация начнется в 14 часов, и первая ее часть связана именно с депутатами. Они должны проголосовать за назначение губернатора.

Далее Шумкову вручат удостоверение об его избрании. Затем глава Зауралья примет присягу, в которой поклянется верно служить народу.

Курган, служба информации

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