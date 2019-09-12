Новая дума Кургана: все 26 фамилий и партийный расклад

Избирательная комиссия Кургана закончила подводить итоги прошедших 8 сентября выборов в гордуму. Определился список депутатов седьмого созыва, которые прошли по партийным спискам и одномандатным округам.

Из 26 депутатов гордумы 17 будут представлять партию власти – «Единую Россию». Из них двенадцать единороссов прошли как одномандатники, пять человек – по партийным спискам.

Одномандатники:

1.Сергей Руденко;

2.Артем Исламов;

3. Татьяна Хильчук;

4. Роман Сергеечев;

5.Сергей Бардин;

6. Иван Портнов;

7. Александр Маклыгин;

8. Анастасия Романович;

9.Любовь Силантьева;

10. Олег Прозоров;

11. Игорь Прозоров;

12. Людмила Алешкова.

По спискам:

13.Роман Кайгородов;

14. Елена Якушева;

15.Алексей Лушников;

16.Андрей Кацай;

17.Наталья Семина.

Пять мандатов в думе Кургана получат коммунисты. В одномандатном округе прошел только один кандидат от КПРФ – Наталья Воробьева. По партийным спискам проходят четыре человека: лидер курганских коммунистов, первый секретарь комитета регионального отделения партии Виктор Зырянов, Яков Сидоров (баллотировался в губернаторы и занял второе место), Максим Пивоваров и Артур Пущин.

«Справедливую Россия» и ЛДПР в думе столицы Зауралья будут представлять по два партийца. От «СР» это Владимир Лузин и Валерий Державин. От либерал-демократов Юлия Верходлиб и Антон Рудаков.

Курган, служба информации

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