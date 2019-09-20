Новые депутаты думы Кургана готовы выбрать спикера

Первое заседание вновь избранной думы Кургана назначено на 23 сентября, сообщает избирком столицы Зауралья.

Накануне, 19 сентября, избирком Кургана зарегистрировал депутатов городской думы седьмого созыва. Все 26 человек получили мандаты. Как сообщал «Новый День», 17 депутатов – единороссы, пять мандатов у коммунистов. По два мандата в гордуме у ЛДПР и «Справедливой России».

При таком раскладе спикером думы однозначно станет представитель партии «Единая Россия». И курганские единороссы с кандидатурой уже определились. Председателем думы Кургана они предлагают выбрать Игоря Прозорова, который избирается в депутаты с 2004 года.

Курган, служба информации

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