В Кургане атака на автомобилистов: за ночь пострадало более десятка машин

В Кургане в четверг, 12 сентября, на двух парковках неизвестные массово прокалывали шины у автомобилей. Полиция выясняет количество пострадавших и ищет автовандалов.

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Александр Мартынов сообщил о проколотых шинах в паблике «Инцидент Курган». «По адресу: ул. Дзержинского, 54 на парковке у автомобилей проколоты шины», – написал автор поста.

Он сообщает о семи пострадавших машинах, у которых повреждены все четыре колеса. Пользователь под ником Игорь Поникаров в комментариях добавляет, что такая же картина на улице Некрасова, 31, где со спущенными шинами остались восемь автомобилей.

Под постом за последние минуты было размещено несколько фотографий, на которых наглядно видно поврежденные колеса. Некоторые пользователи выдвинули версию о том, что это «сидящие без работы шиномонтажники решили взять ситуацию в свои руки».

В полиции Кургана «Новому Дню» сообщили, что в настоящий момент сотрудники полиции «проводят проверку по фактам проколотых шин у автомобилей, припаркованных по двум адресам в Кургане. «Точное количество потерпевших устанавливается», – добавили в региональном УМВД.

Курган, служба информации

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