Курганская полиция нашла автовандала, повредившего 15 машин

В Кургане задержан 25-летний мужчина, который за одну ночь повредил 15 машин на городских парковках. Об этом сообщает УМВД Курганской области.

«В кратчайшие сроки личность подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества установлена», – уточнили в региональном полицейском главке.

Автовандалом оказался житель Кургана 1994 года рождения. Как сообщал «Новый День», в ночь с 11 на 12 сентября неизвестный прокалывал шины машин, припаркованных на улицах Дзержинского, Некрасова и Бурова-Петрова.

Вредителя ждет суд – за повреждение чужого имущества возбуждено административное производство. В полиции Кургана не уточняют, что мужчину заставило устроить атаку на автомобили горожан.

Курган, служба информации

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