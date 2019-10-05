Курганскому автовандалу, испортившему 15 машин, придется покупать своим жертвам новые колеса

Курганцу, который по неизвестной причине за одну ночь повредил 15 автомобилей, придется возместить ущерб пострадавшим автовладельцам. Таковы итоги судебного заседания. Как сообщает УМВД Курганской области, в отношении 25-летнего автовандала было возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества).

«Мужчина привлечен к административной ответственности. Также удовлетворены иски владельцев автомобилей, обратившихся в суд по поводу возмещения материального ущерба», – уточнили в полицейском главке.

Как сообщал «Новый День», в ночь с 11 на 12 сентября неизвестный проколол шины машин, припаркованных на улицах Дзержинского, Некрасова и Бурова-Петрова.

Злоумышленника полиция нашла быстро. Судя по фотографиям, которые пострадавшие размещали в социальных сетях, вредитель прокалывал у машин все четыре колеса. Соответственно, теперь курганцу придется оплатить покупку или ремонт 60-ти колес.

Курган, служба информации

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