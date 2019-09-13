Власти Зауралья продают уникальный актив, способный конкурировать с алтайскими здравницами

Руководство АО «Курорты Зауралья» выставило на продажу санаторий «Лесники», находящийся на балансе акционерного общества. Информация о торгах размещена на официальном сайте компании. Заявки от потенциальных покупателей продавец начнет принимать с 16 сентября. Аукцион назначен на 14 ноября.

Как уточняется на сайте АО «Курорты Зауралья», санаторий «Лесники» расположен в Кетовском районе. Начальная цена лота – 193 млн 450 тыс. рублей.

Как сообщал «Новый День», летом 2019 года акционерное общество «Курорты Зауралья», 100% собственником которого выступает правительство Курганской области, было внесено в программу приватизации. Область в 2019 году планирует продать 49% акций. Процедура продажи актива еще не запущена, конкурс на проведение предпродажного аудита пока не объявлялся. Капитал АО составляет 27 млн рублей. Предполагаемая цена будущего лота пока не установлена.

Источник агентства в областном правительстве сообщает, что в планах не просто продать «Курорты Зауралья», а оформить сделку с потенциальным инвестором или инвесторами, которые смогут вложиться в оздоровление предприятия или вообще начнут строительство новых оздоровительных комплексов.

В число активов АО «Курорты Зауралья» входят санатории «Лесники», «Сосновая Роща», «Озеро Медвежье» и «Ингала». Они позиционируются как международная грязелечебницы Зауралья и действительно имеют серьезный потенциал. Эти места вполне способны конкурировать с Алтаем, где расположены популярные здравницы.

Одним из самых привлекательных активов считается бальнеогрязевой санаторий «Озеро Медвежье», расположенный на берегу одноименного уникального озера (под городом Петухово). Озеро широко известно своей высокой соленостью и целебной грязью. Его называют российским «мертвым морем». Если инвестировать в актив, то в Зауралье может появиться вип-лечебница, где можно лечиться илово сульфидными грязями и чистить организм минеральной водой «Медвежье-11».

Что касается выставленного на продажу санатория «Лесники», то он славится микроклиматом (расположен в сосновом бору), минеральной водой «Лесники», также туда привозят грязь с озера Медвежье.

Удивительно, что при таком потенциале «Курорты Зауралья» в бытность губернаторства Алексея Кокорина начали стабильно демонстрировать многомиллионные убытки.

В августе, по информации «Нового Дня», госпредприятие «Курорты Зауралья» заканчивало с долгами более 120 млн рублей. Выручка компании в первом полугодии 2019 года составила 77 млн 820 тыс. рублей, убыток – более 35 млн рублей.

Нынешнее правительство намерено продать активы, предварительно погасив их долги.

Курган, служба информации

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