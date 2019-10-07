В Зауралье отремонтируют дорогу к уникальному санаторию, который власти хотят продать

На сайте госзакупок объявлен конкурс по подготовке проекта на ремонт дороги к санаторию «Сосновая роща» в Звериноголовском районе Курганской области. Проектировщики должны закончить работу к февралю 2020 года.

Как сообщается в документации лота, стоимость работ слегка превысит 1,5 млн рублей. На эти деньги нужно подготовить проект строительства подъездного пути к санаторию протяженностью три километра.

Санаторий «Сосновая роща» расположен на берегу озера Горькое-Звериноголовское, знаменит своей лечебной грязью и местной минеральной водой. Здравница входит в состав акционерного общества «Курорты Зауралья».

Как сообщал «Новый День», «Курорты Зауралья» вошли в региональную программу приватизации и будут выставлены на торги. Область, владеющая 100% пакетом акций, планирует продать 49% акций эмитента.

Источник агентства в областном правительстве сообщает, что в планах не просто сбыть «Курорты Зауралья», а оформить сделку с потенциальным инвестором или инвесторами, которые смогут вложиться в оздоровление предприятия или вообще начнут строительство новых оздоровительных комплексов.

В число активов АО «Курорты Зауралья» помимо «Сосновой рощи» входят санатории «Лесники», «Озеро Медвежье» и «Ингала». Все они позиционируются как международные грязелечебницы Зауралья и действительно имеют серьезный потенциал. Эти места вполне способны конкурировать с Алтаем, где расположены популярные здравницы.

В данный момент руководство «Курорты Зауралья» за 193 млн рублей пытается продать санаторий «Лесники». Вероятно, актив уйдет с молотка, чтобы перед приватизацией погасить долги акционерного общества.

По итогам третьего квартала АО «Курорты Зауралья» завершило работу с долгами более 120 млн рублей. Финансовые проблемы у перспективного предприятия начались много лет назад. Команда экс-губернатора Зауралья Алексея Кокорина довела госактив практически до состояния банкротства.

Курган, служба информации

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