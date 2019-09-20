В ФСБ рассказали, за что задержали бывшего главу Кетовского района Зауралья

Бывший глава Кетовского района Зауралья Александр Носков обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких следствий. Как сообщили в УФСБ России по Курганской области, дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

«В июне 2015 года администрацией муниципального образования в лице Носкова в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года» был заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству водопровода в селе Кетово.

Заведомо зная, что работы не выполнены в полном объеме, действуя умышленно, в нарушение федерального законодательства Носковым были подписаны недостоверные акты на сумму свыше 15 млн рублей за фактически невыполненные работы», – пояснили в пресс-службе УФСБ.

В общей сложности своими действиями Носков нанес ущерб бюджетам различных уровней на сумму свыше 15 млн рублей. Также из-за него не была исполнена федеральная целевая программа на сумму более 152 млн рублей, а жители села Кетово остались без водопровода.

В четверг. 19 сентября, сотрудники ФСБ задержали Александра Носкова. Курганский городской суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в 2017 году Носков был осужден за взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Его приговорили к штрафу в размере в 3,5 млн рублей.

Курган, служба информации

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