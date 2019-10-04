Экс-глава Кетово Носков останется под домашним арестом еще на несколько дней

В Курганском городском суде в пятницу, 4 октября, состоялся процесс об ужесточении меры пресечения для бывшего главы Кетовского района Александра Носкова. Как сообщили «Новому Дню» в суде, заседание перенесено на 9 октября в связи с неявкой одного из свидетелей – представителя ФСИН.

«Следующее судебное заседание назначено на 9 октября на 10:30 часов», – уточнили в горсуде. Ранее – 20 сентября, суд принял решение отправить Носкова под домашний арест, где он, «закованный» в браслет слежения, должен находиться до завершения следствия. При этом силовики, а дело ведет УФСБ, считают, что подследственный покидал пределы квартиры. Именно поэтому ведется речь об ужесточении меры пресечения и отправки Носкова в СИЗО.

Как сообщал «Новый День», бывший глава Кетовского района Зауралья Александр Носков обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких следствий. Как сообщили в УФСБ России по Курганской области, дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

«В июне 2015 года администрацией муниципального образования в лице Носкова в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года» был заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству водопровода в селе Кетово.

Заведомо зная, что работы не выполнены в полном объеме, действуя умышленно, в нарушение федерального законодательства Носковым были подписаны недостоверные акты на сумму свыше 15 млн рублей за фактически невыполненные работы», – пояснили в пресс-службе УФСБ.

В общей сложности своими действиями Носков нанес ущерб бюджетам различных уровней на сумму свыше 15 млн рублей. Также из-за него не была исполнена федеральная целевая программа на сумму более 152 млн рублей, а жители села Кетово остались без водопровода.

Оперативники задержали Носкова 19 сентября. На следующий день состоялся суд об избрании меры пресечения. И это не первое уголовное дело, фигурантом которого стал Носков. В 2017 году он был приговорен к штрафу в размере 3,5 млн рублей за получение взятки.

Курган, служба информации

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