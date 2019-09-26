В Курганской области для населения повышаются цены на газ

В Курганской области с 1 октября 2019 года повышаются розничные цены на газ, используемый населением для приготовления пищи и отопления. В региональном департаменте регулирования цен и тарифов «Новому Дню» объяснили причину повышения.

Как сообщает департамент регулирования цен и тарифов Курганской области, рост цены составил 3,8 %.

«Повышение цены связано с повышением оптовой цены на газ, установленной для компании Газпром, а также в связи с ростом тарифов на транспортировку газа в транзитном потоке», – уточнила «Новому Дню» глава департамента Ирина Гагарина. Она также добавила, что оптовые цены на газ и его транспортировку, в свою очередь, устанавливает ФАС России.

С 1 октября жители Зауралья, использующие газ для приготовления пищи и нагрева воды, будут платить 7,60 руб./м3. Такая же цена установлена для курганцев, использующих газовые водонагреватели при отсутствии центрального горячего водоснабжения. Цена на отопление или выработку электроэнергии в многоквартирных домах с использованием котельных, находящихся в общей долевой собственности, составит 5,07 руб./м3.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 26.09.19

В Кургане объявлен карантин по бешенству. / У губернатора Комаровой липовые подписчики в Instagram, у Моора и Артюхова ботов меньше. / Житель Зауралья зарезал женщину за еду и тысячу рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»