Цены на газ для населения Курганской области выросли из-за Газпрома

Во вторник, 1 октября, в Курганской области начинают действовать новые розничные цены на газ. Для населения они повысились на 3,8 %.

Как уже сообщал «Новый День» со ссылкой на региональный департамент регулирования цен и тарифов, изменение цены связано с повышением оптовой цены на газ, установленной для компании Газпром, а также в связи с ростом тарифов на транспортировку газа в транзитном потоке.

Как добавила глава ведомства Ирина Гагарина, оптовые цены на газ и его транспортировку устанавливаются не в Курганской области, а в ФАС России.

С сегодняшнего дня жители Зауралья, использующие газ для приготовления пищи и нагрева воды, будут платить 7,60 руб./м3. Такая же цена установлена для курганцев, использующих газовые водонагреватели при отсутствии центрального горячего водоснабжения.

Цена на отопление или выработку электроэнергии в многоквартирных домах с использованием котельных, находящихся в общей долевой собственности, составит 5,07 руб./м3.

Курган, служба информации

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