У правительства Курганской области новая структура

В пятницу, 27 сентября, на внеочередном заседании думы Курганской области утверждена новая структура правительства Зауралья. Упразднена должность первого заместителя губернатора, вице-губернатор усилился, определено количество заместителей Шумкова.

Команду главы региона будут представлять вице-губернатор Курганской области и шесть заместителей. Вице-губернатор, в свою очередь, будет курировать вопросы экономики.

«Ему напрямую будут подчиняться региональные департаменты промышленности и экономики», – уточнил спикер облдумы Дмитрий Фролов.

Таким образом, позиция действующего вице-губернатора Зауралья Владислава Кузнецова усиливается экономическим блоком. До сегодняшнего дня эти вопросы решал первый заместитель Шумкова – Андрей Саносян.

Как сообщал «Новый День» , 26 сентября Саносян ушел в отпуск и больше не вернется на работу в правительство Зауралья. По данным инсайдеров, Андрей Саносян продолжит карьеру в Нижнем Новгороде, где ему уже обещан новый пост.

В число заместителей губернатора региона войдут шесть человек – заместитель (его функционал пока не озвучен), руководитель аппарата губернатора, руководитель представительства области при правительстве РФ, заместитель по соцполитике. Еще два зама Шумкова будут совмещать работу начальников департаментов – департамента АПК и финуправления.

Депутаты думы Зауралья проголосовали сегодня и за то, что они не будут согласовывать кандидатуры на две ключевые позиции замов Вадима Шумкова – заместителя губернатора, директора департамента АПК и заместителя губернатора, начальника финуправления.

Далее идут начальники департаментов. Их семь: департамент строительства, ЖКХ и экспертизы, департамент природных ресурсов, департамент промышленности и транспорта, департамент экономического развития, департамент имущественных отношений, департамент здравоохранения, департамент образования.

Замыкают правительственную структуру главы трех управлений: по труду и занятости населения; социальной защиты населения; культуры.

Курган, служба информации

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