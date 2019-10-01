Главой курганского района стал протеже «Единой России»

Во вторник, 1 октября, главой Частоозерского района назначен Андрей Дружков. Его кандидатуру поддержали депутаты района. Об этом сообщает правительство Курганской области.

«На заседании Частоозерской районной думы, из числа отобранных конкурсной комиссией кандидатов, большинством голосов новым главой избран Андрей Дружков», – уточняют в облправительстве. Из 12 депутатов за нового градоначальника проголосовали 11 человек.

Как сообщал «Новый День», кандидатуру Дружкова накануне поддержали и в региональном отделении «Единой России». 27 сентября курганские единороссы объявили, кого они хотят видеть главами Катайского и Частоозерского районов, где назначены выборы градоначальников.

Свое решение партийцы озвучили на заседании президиума регионального политсовета «ЕР». В Частоозерском районе представители «ЕР» поддержали Андрея Дружкова. Для Катайского района единороссы озвучили кандидатуру однопартийца Глеба Морозова.

«При выборе глав районов и сельских советов, которые выбирются на конкурсной основе, мы эти кандидатуры рассматриваем на кадровой комиссии, подчеркну, что поддержка партии необходима», – заявил по итогам регионального политсовета секретарь курганского регионального отделения «ЕР» Евгений Кафеев.

Частоозерским районом до сегодняшнего дня руководил врио главы Владимир Гончар. Еще один протеже единороссов – Глеб Морозов, с июня 2019 года исполняет обязанность главы Катайского района. Этот пост он получил после громкой отставки Юрия Малышева, которому местные депутаты поставили «неуд» за работу. Официально Малышев сложил с себя полномочия по собственному желанию.

Курган, служба информации

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