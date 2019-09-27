Курганские единороссы назвали будущих глав двух муниципалитетов Зауралья

В пятницу, 27 сентября, курганские единороссы объявили, кого они хотят видеть главами Катайского и Частоозерского районов, где в данный момент нет выбранных градоначальников. Свое решение партийцы озвучили на заседании президиума регионального политсовета «ЕР».

На пост главы Катайского района курганские единороссы согласовали однопартийца Глеба Морозова. Руководителем Частоозерского района они видят Андрея Дружкова.

«При выборе глав районов и сельских советов, которые выбирются на конкурсной основе, мы эти кандидатуры рассматриваем на кадровой комиссии, подчеркну, что поддержка партии необходима», – заявил секретарь курганского регионального отделения «ЕР» Евгений Кафеев.

Напомним, Глеб Морозов с июня 2019 года исполняет обязанность главы Катайского района. Этот пост он получил после громкой отставки Юрия Малышева, которому местные депутаты поставили «неуд» за работу. Официально Малышев сложил с себя полномочия по собственному желанию.

На выборную должность главы Катайского района помимо Глеба Морозова претендует еще один кандидат – воспитатель ГБУ «Катайский детский дом» Сергей Затяев.

Лоббируя кандидатуру Морозова курганские единороссы отметили, что район не простой, но «он {Морозов} показал себя как надежный управленец.

Что касается кандидата на пост главы Частоозерского района, то Андрей Дружков также получил поддержку регионального отделения партии. Пока Частоозерским районом руководит врио главы Владимир Гончар.

Курган, служба информации

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